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Футбол

Арсенал курьезно "засветил" следующий трансфер

"Канониры" активно работают на рынке летом.
Сегодня, 09:44       Автор: Антон Федорцив
Кристиан Москера / Getty Images
Кристиан Москера / Getty Images

Лондонский Арсенал представил нападающего сборной Англии Нони Мадуэке. Параллельно вице-чемпион Премьер-лиги раскрыл и следующего новичка, сообщает журналист Крис Дэвисон в X.

Им станет защитник испанской Валенсии Кристиан Москера. Фотография центрбека появилась в банке изображений Getty Images в разделе с презентационными фото Мадуэке. Переход испанца "канониры" еще не подтвердили, а снимок впоследствии удалили.

В прошлом сезоне Москера провел 41 матч (1 гол) во всех турнирах. Год назад он дебютировал в сборной Испании. В структуру Валенсии попал в 12 лет.

Напомним, ранее Арсенал подписал капитана Брентфорда Кристиана Нергора.

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