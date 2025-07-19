Арсенал курьезно "засветил" следующий трансфер

Лондонский Арсенал представил нападающего сборной Англии Нони Мадуэке. Параллельно вице-чемпион Премьер-лиги раскрыл и следующего новичка, сообщает журналист Крис Дэвисон в X.

Им станет защитник испанской Валенсии Кристиан Москера. Фотография центрбека появилась в банке изображений Getty Images в разделе с презентационными фото Мадуэке. Переход испанца "канониры" еще не подтвердили, а снимок впоследствии удалили.

#AFC | As others have pointed out, Cristhian Mosquera's Arsenal interview was accidentally uploaded with Madueke's photos on Getty Images.



😬 pic.twitter.com/AMpYDB8Jzj — Chris Davison (@cdavison_afc) July 18, 2025

В прошлом сезоне Москера провел 41 матч (1 гол) во всех турнирах. Год назад он дебютировал в сборной Испании. В структуру Валенсии попал в 12 лет.

Напомним, ранее Арсенал подписал капитана Брентфорда Кристиана Нергора.

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