Милан подписал защитника из Брайтона
Итальянский клуб подписал игрока на замену Тео Эрнандесу.
Мила официально объявил о трансфере левого защитника Брайтона Первиса Эступиньяна.
Стороны заключили контракт до 30 июня 2030 года. 27-летний эквадорец будет выступать под вторым номером.
Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Еще 2 миллиона английский клуб может получить в виде бонусов.
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Брайтон купил Эступиньяна летом 2022 года у Вильярреала за 17,8 миллиона евро.
В прошлом сезоне футболист провел 36 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб нашел потенциальную замену лидеру.
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