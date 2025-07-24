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Футбол

Милан подписал защитника из Брайтона

Итальянский клуб подписал игрока на замену Тео Эрнандесу.
Сегодня, 14:14       Автор: Митя Шитко
Первис Эступиньян / Getty Images
Первис Эступиньян / Getty Images

Мила официально объявил о трансфере левого защитника Брайтона Первиса Эступиньяна.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2030 года. 27-летний эквадорец будет выступать под вторым номером.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Еще 2 миллиона английский клуб может получить в виде бонусов.

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Брайтон купил Эступиньяна летом 2022 года у Вильярреала за 17,8 миллиона евро.

В прошлом сезоне футболист провел 36 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб нашел потенциальную замену лидеру.

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