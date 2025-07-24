Итальянский топ-клуб нашел потенциальную замену лидеру

Федерико Кьеза может вернуться на Родину.

Итальянская Аталанта определилась с заменой своему лидеру Адемоле Лукману.

Как сообщает Football Italia, «богиня» хочет видеть в своем составе Федерико Кьезу. Трансфер состоится, если кто-то удовлетворит требования по Лукману.

За нигерийца Аталанта хочет получить 50 млн евро. В услугах игрока заинтересован Ювентус, ранее была информация о заинтересованности Интера и Наполи.

Стоит отметить, что Кьеза не полетел с Ливерпулем в азиатский тур, потому что, по неофициальной информации, на него не рассчитывают в клубе.

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