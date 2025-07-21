Интер сделал предложение лидеру своего конкурента по Серии А

Миланский Интер намерен усилить линию атаки.

Как сообщает Николо Скира, "нерадзурри" сделали предложение Адемоле Лукману. Нигерийцу предлагают контракт на 5 лет с зарплатой 4 млн евро в год.

Также Интер сделал официальное предложение Аталанте. "Богине" готовы заплатить за форварда 45 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукманом также интересуется Наполи.

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