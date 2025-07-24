Ливерпуль сохраняет заинтересованность в Исаке даже после подписания дорогостоящего форварда

Английский Ливерпуль не собирается уменьшать свои аппетиты на трансферном рынке, даже найдя нового форварда.

Как сообщает журналист Иэн Дойл, близкий к мерсисайдцам, клуб и после подписания Уго Экитике все еще рассматривает возможность предложения по трансферу Александера Иссака из Ньюкасла. Игрок может обойтись в сумму более 100 млн евро.

В то же время, Исак не отправился в предсезонное турне с Ньюкаслом. Источники, близкие к "сорокам", однако, настаивают, что это связано с повреждением шведа, однако он недавно проходил сканирование в качестве профилактической меры, и оно не выявило травмы бедра у нападающего.

Стоит отметить, что Александер уже пропустил первый предсезонный матч, и тогда тренер Ньюкасла Эдди Хау сказал, что это его личное решение, связанное с "информацией в СМИ".

В прошлом сезоне форвард "сорок" провел 34 матча в АПЛ, забив 23 мяча и отдав 3 ассиста.

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