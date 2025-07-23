iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль подписал бомбардира из Бундеслиги

"Красные" усилили атакующую линию.
Сегодня, 21:57       Автор: Антон Федорцив
Уго Экитике / ФК Ливерпуль
Уго Экитике / ФК Ливерпуль

Английский Ливерпуль подписал очередную звезду чемпионата Германии. Мерсисайдцы взяли нападающего франкфуртского Айнтрахта Уго Экитике, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард заключил с чемпионом АПЛ многолетний контракт. Айнтрахт получил за Экитике ориентировочно 95 млн евро. Вероятно, часть этой суммы (12,5 млн) прописана в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Экитике сыграл 48 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 13 ассистов. Ранее нападающий защищал цвета французских ПСЖ и Реймса, а также датского Вейле.

Тем временем форвард Маркус Рэшфорд сменил английский МЮ на испанскую Барселону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль айнтрахт Уго Экитике

Статьи по теме

Реал определился с подходом к трансферу своей главной цели Реал определился с подходом к трансферу своей главной цели
Ливерпуль договорился о трансфере альтернативы Исаку Ливерпуль договорился о трансфере альтернативы Исаку
Экс-звезда Ливерпуля нашел новый клуб на Ближнем Востоке Экс-звезда Ливерпуля нашел новый клуб на Ближнем Востоке
Судаков получил неожиданный вариант в АПЛ Судаков получил неожиданный вариант в АПЛ

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций, полуфинал женского Евро
просмотров

Последние новости

Другие страны23:49
Экс-звезда Ливерпуля нашел новый клуб на Ближнем Востоке
Европа23:24
Судаков получил неожиданный вариант в АПЛ
Легкая атлетика22:52
Кохан триумфовал на Универсиаде-2025
Олимпийские виды22:26
Харькова отказалась от фото с россиянином на пьедестале ЧМ-2025
Европа21:57
Ливерпуль подписал бомбардира из Бундеслиги
Формула 121:19
Вольфф раскрыл приоритетный состав пилотов Мерседес
Другие страны20:53
Месси и Альба рискуют получить бан МЛС
Европа20:08
Рэшфорд официально перешел в Барселону
Европа19:45
Аллегри - о матче с Арсеналом: Милан час играл на равных с одной из лучших команд Европы
Олимпийские виды19:29
Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK