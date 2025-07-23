Ливерпуль подписал бомбардира из Бундеслиги

Английский Ливерпуль подписал очередную звезду чемпионата Германии. Мерсисайдцы взяли нападающего франкфуртского Айнтрахта Уго Экитике, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард заключил с чемпионом АПЛ многолетний контракт. Айнтрахт получил за Экитике ориентировочно 95 млн евро. Вероятно, часть этой суммы (12,5 млн) прописана в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Экитике сыграл 48 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 13 ассистов. Ранее нападающий защищал цвета французских ПСЖ и Реймса, а также датского Вейле.

Тем временем форвард Маркус Рэшфорд сменил английский МЮ на испанскую Барселону.

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