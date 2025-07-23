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Футбол

Рэшфорд официально перешел в Барселону

Победитель Ла Лиги подтвердил трансфер.
Сегодня, 20:08       Автор: Антон Федорцив
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Испанская Барселона закрыла громкий переход. В команду Ханси Флика перебрался воспитанник английского Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд, сообщает официальный сайт клуба.

"Блаугранас" арендовали англичанина. Скорее всего, сделка будет предусматривать опцию выкупа Рэшфорда следующим летом за 30 млн евро. В новой команде он будет выступать под 14-м номером.

В прошлом сезоне Рэшфорд провел 41 поединок во всех турнирах (11 голов, 9 ассистов). Нападающий стал вторым англичанином в истории Барсы. В 1986–1989 гг. цвета каталонцев защищал легендарный Гари Линекер.

Напомним, мадридский Атлетико подписал олимпийского чемпиона Марка Пубиля.

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