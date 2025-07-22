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Футбол

Атлетико оформил трансфер олимпийского чемпиона

Марк Пубиль перешел к «матрасникам».
Вчера, 23:04       Автор: Василий Медвидь

Мадридский Атлетико улучшил линию защиты.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», к столичному коллективу присоединился Марк Пубиль из Альмерии. Сумма трансфера 22-летнего защитника составила 20 млн евро, также Альмерия получит процент от дальнейшей продажи игрока.

Фулбек подписал контракт на 5 лет. Финансовые детали неизвестны.

Отметим, что Пубиль выигрывал Олимпийские игры в Париже со сборной Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико подпишет лидера топ-клуба АПЛ.

 

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