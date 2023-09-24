Европейские топ-клубы готовы усилиться юной звездой Боруссии Дортмунд

Нападающий Боруссии Дортмунд Юссуфа Мукоко может в зимнее трансферное окно сменить команду. Об этом сообщает издание Bild.

В стане "шмелей" не сильно довольны игрой форварда, ввиду чего руководство допускает вариант с продажей футболиста.

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Ливерпуль, Челси, Ювентус и Барселона поспорят между собой за немецкого вундеркинда. Реал также готов подписать Мукоко, а бывший одноклубник Джуд Беллингем и вовсе обсуждал возможность оформления данного перехода с президентом Флорентино Пересом.

В свою очередь Боруссия готова расстаться с 18-летним немцем за 35-40 млн евро.

В текущем сезоне на счету форварда четыре матча в рамках Бундеслиги, в который игрок не отличился результативными действиями.

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