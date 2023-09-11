Бывший нападающий Боруссии Дортмунд продолжит карьеру в экзотичном чемпионате

Экс-форвард дортмундской Боруссии Антони Модест нашел новый клуб.

Как сообщает журналист Себастьен Денис, француз переберется в чемпионат Египта. Там Модест будет выступать за местный гранд в лице Аль-Ахли.

Контракт с Антони подпишут на год с возможностью продления еще на год. Финансовые детали остаются неизвестными.

В последнем сезоне за Боруссию нападающий провел 27 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист. Летом его контракт с "шмелями" истек.

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