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Бывший нападающий Боруссии Дортмунд продолжит карьеру в экзотичном чемпионате

Антони Модест переедет в Египет.
Сегодня, 10:24
Антоні Модест / bvb.de
Антоні Модест / bvb.de

Экс-форвард дортмундской Боруссии Антони Модест нашел новый клуб.

Как сообщает журналист Себастьен Денис, француз переберется в чемпионат Египта. Там Модест будет выступать за местный гранд в лице Аль-Ахли.

Контракт с Антони подпишут на год с возможностью продления еще на год. Финансовые детали остаются неизвестными.

В последнем сезоне за Боруссию нападающий провел 27 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист. Летом его контракт с "шмелями" истек. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Антони Модест

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