Интер - Фейеноорд: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 11.03.2025
Подопечные Симоне Индзаги оформили быстрый гол. Забитый мяч стал результатом индивидуальных действий Тюрама. Нападающий с левого фланга сместился к центру в штрафную и разрядил пушку в дальний верхний угол.
Фейенорд получил возможность отыграться перед перерывом. Арбитр после просмотра повтора заметил фол Чалханоглу против Модера. Сам пострадавший переиграл Зоммера с отметки.
Турецкий хавбек Интера за этот момент реабилитировался на старте второй половины. Тареми перехватил мяч у ворот нидерландского гранда и получил по ноге от Белена. Чалханоглу точно пробил с 11-ти метров.
Видео голов и лучших моментов матча Интер – Фейеноорд
Интер – Фейеноорд – 2:1 (первый матч – 2:0)
Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (пенальти) – Модер, 42 (пенальти)
Ожидаемые голы (xG): 2.23 - 1.49
Владение мячом: 56 % - 44 %
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 6 - 3
Фолы: 10 - 8
Интер: Зоммер – Павар, Ачерби (Кокки, 84), Биссек – Думфрис, Фраттези (Беренбрух, 84), Чалханоглу (Асллани, 61), Мхитарян, Карлос Аугусто (Бастон, 61) – Тареми, Тюрам (Арнаутович, 71)
Фейеноорд: Велленройтер – Рид (Митчелл, 75), Белен, Ганцко, Буэно – Модер, Смал, Иванушец (Рэдмонд, 75) – Хадж Мусса, Уэда (Траунер, 63), Слити (Карранса, 63)
Предупреждения: Асллани, Тюрам – Смал
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