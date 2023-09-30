Челси хочет подписать Осимхена зимой

Лондонский Челси намерен усилить линию атаки зимой.

Как сообщает издание The Guardian, у главного тренера "синих" Маурисио Почеттино в планах две опции на позицию центфорварда. Речь идет об Айвене Тоуни из Брентфорда и Викторе Осимхене из Наполи. Потенциальные суммы трансферов не сообщаются.

Отметим, что Тоуни сейчас отбывает свою восьмимесячную дисквалификацию, полученную за ставки, которая должна закончится как раз в январе.

Ранее сообщалось, что Осимхен может подать в суд на Наполи за оскорбительное видео в TikTok

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