iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Отец Фьюри поставил под сомнение значимость боя с Усиком

Джон Фьюри не считает поединок с украинцем главным в карьере сына.
Сегодня, 13:54
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его словам, он полностью убежден, что поединок с украинцем не является главным в карьере его сына, а более значимым событием могла бы стать встреча в ринге с Энтони Джошуа.

Читай также: "Через шесть недель ты останешься в прошлом": Фьюри сделал дерзкое обращение к Усику

"Абсолютно да. Это больше, чем Усик. Джошуа против Тайсона - это все еще отличный бой. Люди это знают. Отстаньте от человека и перестаньте его пинать, пока Джошуа на спаде. Он отличный боец

Ему просто нужно исправить некоторые вещи и тогда он вернется на путь побед. Кстати, Джошуа также должен уйти от Эдди Хирна. Этот идиот ему ничем не поможет", - приводит слова Фьюри-старшего Boxing Social.

Ожидается, что бой между Фьюри и Усиком должен состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее сообщалось, что Александр Усик согласился на условия Тайсона Фьюри по поводу поединка, но выдвинул ему ультиматум.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик джон фьюри

Статьи по теме

"Через шесть недель ты останешься в прошлом": Фьюри сделал дерзкое обращение к Усику "Через шесть недель ты останешься в прошлом": Фьюри сделал дерзкое обращение к Усику
"Нельзя не уважать": Бывший соперник Усика оценил его решение согласиться на условия Фьюри "Нельзя не уважать": Бывший соперник Усика оценил его решение согласиться на условия Фьюри
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на восьмом этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на восьмом этапе Кубка мира
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде проходят женский и мужской масс-старты Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде проходят женский и мужской масс-старты
Помочь журналистам

Видео

Дебютный голевой пас Мудрика в обзоре матча Лестер - Челси 1:3
Дебютный голевой пас Мудрика в обзоре матча Лестер - Челси 1:3

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде проходят женский и мужской масс-старты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон15:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на восьмом этапе Кубка мира
Биатлон15:05
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде проходят женский и мужской масс-старты
Украина15:02
Днепр-1 уступил Динамо и лишился первого места в чемпионате
Биатлон14:42
Вирер вырвала победу в женском масс-старте в Эстерсунде
Легкая атлетика14:22
Украинец Фельфнер стал победителем Кубка Европы по метанию среди молодежи
Европа14:04
Глейзеры решили отложить продажу МЮ до лета
Бокс13:54
Отец Фьюри поставил под сомнение значимость боя с Усиком
Европа13:28
МЮ почтит память борца с Глейзерами на матче с Саутгемптоном
Украина13:00
Днепр-1 - Динамо: онлайн-трансляция матча 17-го тура УПЛ
Европа12:57
В выдвинутых против Барселоны обвинениях нет никаких доказательств
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK