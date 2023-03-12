Отец Фьюри поставил под сомнение значимость боя с Усиком

Джон Фьюри не считает поединок с украинцем главным в карьере сына.

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его словам, он полностью убежден, что поединок с украинцем не является главным в карьере его сына, а более значимым событием могла бы стать встреча в ринге с Энтони Джошуа.

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"Абсолютно да. Это больше, чем Усик. Джошуа против Тайсона - это все еще отличный бой. Люди это знают. Отстаньте от человека и перестаньте его пинать, пока Джошуа на спаде. Он отличный боец

Ему просто нужно исправить некоторые вещи и тогда он вернется на путь побед. Кстати, Джошуа также должен уйти от Эдди Хирна. Этот идиот ему ничем не поможет", - приводит слова Фьюри-старшего Boxing Social.

Ожидается, что бой между Фьюри и Усиком должен состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее сообщалось, что Александр Усик согласился на условия Тайсона Фьюри по поводу поединка, но выдвинул ему ультиматум.