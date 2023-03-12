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"Через шесть недель ты останешься в прошлом": Фьюри сделал дерзкое обращение к Усику

Британец в очередной раз набросился на украинца с оскорблениями перед их боем.
Сегодня, 12:10
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал дерзкое обращение к обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику по поводу их будущего боя.

Британский боксер уже начал подготовку к поединку и решил записать видео из тренировочного зала, устроив традиционный трэшток.

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"Только что провел брутальную 15-раундовую тренировку с Джозефом Паркером и Джорджем Локхартом.

Мы в зале, тренируемся, чтобы разбить Александра с*ку Усика, кота со щелью в зубах, маленького мерзкого ублюдка.

Через шесть недель ты останешься в прошлом, а я и дальше буду Цыганским королем", - сказал Фьюри в видео, которое разместил в своем Instagram.

Ожидается, что бой между Фьюри и Усиком должен состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее сообщалось, что Александр Усик согласился на условия Тайсона Фьюри по поводу поединка, но выдвинул ему ультиматум.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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