Экс-чемпион из Новой Зеландии будет помогать Фьюри готовиться к бою с Усиком

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) начал подготовку к бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 KO).

Британский боксер опубликовал пост в Instagram-stories, в котором сообщил, что помогать ему будет бывший чемпион дивизиона по версии WBO Джозеф Паркер.

"Мой хороший друг и брат Джозеф Паркер прилетел на спарринг, сегодня мы проведем 10-12 раундов. Джордж Локхарт (повар - прим.) уже был здесь несколько дней, поэтому мы готовы к рок-н-роллу.

Усик, ты предупрежден, ты проинформирован, 6 недель, сосунок, мы идем за тобой. Спарта", - сказал Фьюри.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля.

Ранее президент WBA выступил с заявлением по поводу боя Усик и Фьюри.