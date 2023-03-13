Беллью: Усик продал себя очень дешево

Британец не сомневается, что украинец объединит все пояса.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился мнением о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британца, украинский боксер сделал ошибку, когда согласился на неравный раздел гонорара.

"Усик продал себя очень дешево. Он согласился со всеми требованиями, и я считаю безумием то, что он это сделал. Но что есть, то есть".

Тони не сомневается, что победу в бою добудет украинский боксер.

"Александр сделал это на благо бокса и чтобы улучшить ситуацию в своей стране. Такой он человек. Я с ним встречался, я знаю о нем все", - сказал Беллью в интервью talkSPORT.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля в Великобритании.

Ранее отец Фьюри поставил под сомнение значимость боя с Усиком.