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Усик раскрыл детали подготовки к потенциальному бою с Фьюри

Украинский чемпион рассказал, как расписана его работа в тренировочном лагере.
Сегодня, 13:18
Усик рассказал о распорядке тренировочного лагеря / instagram.com/usykaa
Усик рассказал о распорядке тренировочного лагеря / instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился подробностями подготовки в тренировочном лагере к возможному объединительному поединку против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинского боксера, у него составлен интенсивный график работы, но также есть и свободный день в конце недели.

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"Первая тренировка - в пять утра. Это в основном кардио. Двенадцать часов дня - вторая тренировка. Если это бассейн, то проплываю минимум два километра. Основная тренировка - шесть вечера.

В понедельник, среду и пятницу - спарринги, в субботу - кросс 10-20 километров.

Воскресенье - это мой день, который я посвящаю молитве и походу в церковь, читаю книги, учу английский язык или записываю какие-то мысли в дневник, пишу стихи", - рассказал Усик в интервью The Overlap.

Отметим, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился неутешительной информацией о переговорах по поводу организации боя против Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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