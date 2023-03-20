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Промоутер Фьюри анонсировал грядущие важные новости

Представитель британца сделал интригующее заявление, наиболее вероятно, о бое с Усиком.
Сегодня, 09:58
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, обнадежил по поводу объединительного боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, сделав интригующее заявление.

Британский менеджер, комментируя лидерство лондонского Арсенала в турнирной таблице английской Премьер-лиги, анонсировал более важные новости.

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"Арсенал оторвался на восемь очков. Впереди еще более важные новости!" - написал Уоррен в Twitter.

Ожидается, что бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее WBA установила дедлайн для согласования боя Усик - Фьюри, в противном случае украинский боксер будет драться с обязательным претендентом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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