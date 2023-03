"Мяч на стороне жадного Пуза": Усик оценил ситуацию с контрактом на бой с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о переговорах с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри по поводу организации объединительного боя.

Украинский боксер сообщил, что в данный момент только от британца зависит, состоится ли поединок. Команда Усика установила для Фьюри окончательный срок для подписания контракта и ждет его ответа.

"Пункты соглашения были отправлены команде Фьюри. Дедлайн назначен. Часы тикают. Теперь мяч на стороне жадного Пуза. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы устроить этот бой", - написал Усик в Twitter.

The points for agreement were sent to Fury’s side. The deadline is set. The clock is ticking. The ball is on #Greedybelly’s side now. We did everything in our power to make it happen @Tyson_Fury