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"Мяч на стороне жадного Пуза": Усик оценил ситуацию с контрактом на бой с Фьюри

Команда украинца установила окончательный срок для заключения сделки.
Сегодня, 09:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о переговорах с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри по поводу организации объединительного боя.

Украинский боксер сообщил, что в данный момент только от британца зависит, состоится ли поединок. Команда Усика установила для Фьюри окончательный срок для подписания контракта и ждет его ответа.

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"Пункты соглашения были отправлены команде Фьюри. Дедлайн назначен. Часы тикают. Теперь мяч на стороне жадного Пуза. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы устроить этот бой", - написал Усик в Twitter.

Отметим, ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что бой между его подопечным и Тайсоном Фьюри может не состояться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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