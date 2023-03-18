"Обезьяний бизнес": Промоутер Усика охарактеризовал ход переговоров с Фьюри

Представитель украинца отреагировал на отсутствие договоренности с британцем.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, оценил ситуацию с организацией объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Представитель украинского боксера кратко охарактеризовал то, что британская сторона до сих пор не дала окончательного согласия на поединок, несмотря на длительные переговоры.

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"Много шума из ничего… Крысиные бега и обезьяний бизнес", - написал Красюк в Twitter, намекая на бессмысленность и бесполезность стремлений прийти к согласию.

Much ado about nothing… The rat race and monkey business 🤦🏽‍♂️ — alex.krassyuk (@AKrassyuk) March 17, 2023

Отметим, ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что бой между его подопечным и Тайсоном Фьюри может не состояться.