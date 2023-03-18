iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бой Усик - Фьюри под угрозой срыва - команда украинца намерена нанять адвоката

Эгис Климас требует уважения к украинской команде.
Сегодня, 08:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика Эгис Климас сообщил, что бой между его подопечным и обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри может не состояться.

По словам функционера, британская сторона не уважает команду украинца, а значит Усику нужно защитить себя. Если же титульный бой не состоится, то Александр проведет обязательную защиту.

"Наблюдается больше присутствие Top Rank, но не слишком. Они обращаются с Александром так же, как с Дереком Чисорой или Диллианом Уайтом. Они ведут себя так, как будто это обычный бой Фьюри в Великобритании и все должно быть по их правилам.

Сейчас мы хотим немного подождать, так как собираемся нанять адвоката, который хорош в британских законах. Мы аутсайдеры, но не можем глотать все, что нам бросают. Хватит, значит хватит".

"Если этот бой состоится, то только 29-го апреля. Если они захотят его перенести, мы перейдем к обязательной защите", - приводит слова Климаса Boxing Social.

Ранее сообщалось, что жена украинского боксера опубликовала мем-предостережение для Фьюри.


Статьи по теме

Евро-2023 по футзалу: Украина сыграет в финале, Португалия поборется за третье место с Венгрией Евро-2023 по футзалу: Украина сыграет в финале, Португалия поборется за третье место с Венгрией
"Мир любит сильных": Усик показал свою подготовку к бою с Фьюри "Мир любит сильных": Усик показал свою подготовку к бою с Фьюри
Стало известно, сколько Динамо заработало за еврокубковый сезон Стало известно, сколько Динамо заработало за еврокубковый сезон
"Обезьяний бизнес": Промоутер Усика охарактеризовал ход переговоров с Фьюри "Обезьяний бизнес": Промоутер Усика охарактеризовал ход переговоров с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

12:13
Евро-2023 по футзалу: Украина сыграет в финале, Португалия поборется за третье место с Венгрией
Бокс11:58
"Мир любит сильных": Усик показал свою подготовку к бою с Фьюри
Украина11:39
Стало известно, сколько Динамо заработало за еврокубковый сезон
Бокс11:28
"Обезьяний бизнес": Промоутер Усика охарактеризовал ход переговоров с Фьюри
Украина11:22
Стало известно, сколько Шахтер заработал за еврокубковый сезон
Киберспорт11:10
ESL Pro League Season 17: Spirit - Liquid, NaVi сыграют против андердога
Бокс10:54
"Усик - сс*кун": Фьюри дерзко обратился к украинцу из тренировочного лагеря
ММА10:50
Эдвардс - Усман: прогноз и анонс на бой 19.03.2023
Киберспорт10:45
ESL Pro League Season 17: Шанс Astralis и игра Spirit - NaVi
Бокс10:30
Хирн сообщил, подерутся ли Усик и Фьюри в назначенную дату
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK