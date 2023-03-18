Бой Усик - Фьюри под угрозой срыва - команда украинца намерена нанять адвоката

Менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика Эгис Климас сообщил, что бой между его подопечным и обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри может не состояться.

По словам функционера, британская сторона не уважает команду украинца, а значит Усику нужно защитить себя. Если же титульный бой не состоится, то Александр проведет обязательную защиту.

"Наблюдается больше присутствие Top Rank, но не слишком. Они обращаются с Александром так же, как с Дереком Чисорой или Диллианом Уайтом. Они ведут себя так, как будто это обычный бой Фьюри в Великобритании и все должно быть по их правилам.

Сейчас мы хотим немного подождать, так как собираемся нанять адвоката, который хорош в британских законах. Мы аутсайдеры, но не можем глотать все, что нам бросают. Хватит, значит хватит".

"Если этот бой состоится, то только 29-го апреля. Если они захотят его перенести, мы перейдем к обязательной защите", - приводит слова Климаса Boxing Social.

Ранее сообщалось, что жена украинского боксера опубликовала мем-предостережение для Фьюри.