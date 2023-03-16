Жена Усика опубликовала мем-предостережение для Фьюри

Екатерина уверена, что ее мужу по силам уничтожить еще одного оппонента

Жена Александра Усика Екатерина Усик в своем Instagram поделилась забавным мемом-предостережением для Тайсона Фьюри.

На картинке, которую репостнула Екатерина ее муж в образе смерти стучится в дверь, на которой изображена фотография "цыганского короля" после того, как уже "убил" Энтони Джошуа, Дерека Чисору и Тони Беллью

Стоит отметить, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри официально не анонсирован.

Напомним, ранее промоутер украинца Александр Красюк оценил вероятность проведения поединка в установленный срок.