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Жена Усика опубликовала мем-предостережение для Фьюри

Екатерина уверена, что ее мужу по силам уничтожить еще одного оппонента
Сегодня, 13:54
Екатерина и Александр Усик / Instagram
Екатерина и Александр Усик / Instagram

Жена Александра Усика Екатерина Усик в своем Instagram поделилась забавным мемом-предостережением для Тайсона Фьюри.

На картинке, которую репостнула Екатерина ее муж в образе смерти стучится в дверь, на которой изображена фотография "цыганского короля" после того, как уже "убил" Энтони Джошуа, Дерека Чисору и Тони Беллью

Стоит отметить, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри официально не анонсирован.

Напомним, ранее промоутер украинца Александр Красюк оценил вероятность проведения поединка в установленный срок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик екатерина усик

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