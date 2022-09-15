Запасной вариант: стало известно, с кем Усик хочет провести бой, если Фьюри откажется

Украинский боксер нацелен лишь только на победителей.

Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) должен был провести поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Однако британский боксер ведет переговоры с Энтони Джошуа о проведении боя.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас поделился мнением о возможном срыве потенциального поединка за звание абсолютного чемпиона мира дивизиона.

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По словам функционера, Усик подерется в начале 2023 года против победителя боя между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом.

"Усик хотел бы подраться с Уайлдером, но сразится с тем, кто победит в этом противостоянии. Усик не похож на Фьюри. Он ищет победителей, а не проигравших", - приводит слова Климаса The Ring.

Напомним, бой Уайлдера и Хелениуса состоится 15 октября.

Ранее сообщалось, что Усик вызвался помочь Джошуа подготовиться к следующему бою.