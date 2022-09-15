Запасной вариант: стало известно, с кем Усик хочет провести бой, если Фьюри откажется
Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) должен был провести поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Однако британский боксер ведет переговоры с Энтони Джошуа о проведении боя.
Менеджер украинского боксера Эгис Климас поделился мнением о возможном срыве потенциального поединка за звание абсолютного чемпиона мира дивизиона.
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По словам функционера, Усик подерется в начале 2023 года против победителя боя между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом.
"Усик хотел бы подраться с Уайлдером, но сразится с тем, кто победит в этом противостоянии. Усик не похож на Фьюри. Он ищет победителей, а не проигравших", - приводит слова Климаса The Ring.
Напомним, бой Уайлдера и Хелениуса состоится 15 октября.
Ранее сообщалось, что Усик вызвался помочь Джошуа подготовиться к следующему бою.