Усик вызвался помочь Джошуа подготовиться к следующему бою

Бывший соперник украинца с большой долей вероятности будет драться с Тайсоном Фьюри.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик выразил готовность помочь своему бывшему сопернику Энтони Джошуа подготовиться к следующему бою.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой промоутера Александра Красюка, украинский чемпион заявил, что не против поучаствовать в тренировочном процессе британского боксера, если это потребуется.

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"Он сказал, что если потребуется, то он может приехать и дать ему несколько советов", - сообщил представитель украинского боксера.

Отметим, что Энтони Джошуа в своем следующем бою с большой долей вероятности встретится в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что Джошуа принял вызов Фьюри и согласился на проведение боя в декабре.