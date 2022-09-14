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Усик вызвался помочь Джошуа подготовиться к следующему бою

Бывший соперник украинца с большой долей вероятности будет драться с Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 10:35
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
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Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик выразил готовность помочь своему бывшему сопернику Энтони Джошуа подготовиться к следующему бою.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой промоутера Александра Красюка, украинский чемпион заявил, что не против поучаствовать в тренировочном процессе британского боксера, если это потребуется.

Читай также: Промоутер рассказал, когда Фьюри собирается провести бои с Джошуа и Усиком

"Он сказал, что если потребуется, то он может приехать и дать ему несколько советов", - сообщил представитель украинского боксера.

Отметим, что Энтони Джошуа в своем следующем бою с большой долей вероятности встретится в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что Джошуа принял вызов Фьюри и согласился на проведение боя в декабре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк
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