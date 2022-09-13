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Джошуа согласился на проведение боя с Фьюри в декабре

Промоутер "Цыганского короля" готов отправить контракт бывшему чемпиону.
Сегодня, 13:30
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа принял решение провести поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Менеджерская компании британца опубликовала заявление, в котором заявила о том, что приняла все условия Фьюри.

"258 и Matchroom Boxing от имени Энтони Джошуа могут подтвердить, что мы согласны на все условия, выдвинутые нам командой Тайсона Фьюри в прошлую пятницу касательно боя 3 декабря.

В связи со смертью королевы мы договорились приостановить всю коммуникацию. Мы ждем ответа", - сообщила 258 MGT на своей странице в Twitter.

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Примечательно, что вскоре со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен пообещал отправить Джошуа контракт на бой с Тайсоном.

"Контракт будет у вас очень скоро", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Александр Усик рассказал, где может состояться его бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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