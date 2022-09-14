Беллью: Фьюри избегает Усика, почему бы просто не побить этого средневеса?

Британский экс-боксер Тони Беллью заявил, что не понимает причин поведения чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, который избегает боя с Александром Усиком, хотя в то же время постоянно называет украинца средневесом.

"Я не хочу сказать, что Фьюри не нравится идея проведения боя против Александра Усика, но давайте будем честными, это не будет простым боем для Тайсона", — сказал Беллью в эфире talkSPORT.

Тони вспомнил, что "цыганский король" уже дважды отказался от боя с Усиком.

"У него было две возможности встретиться с Александром, и он обе их отклонил. Это не мое мнение, это факт. Он отказывается побить так называемого средневеса, я не вижу, в чем его проблема. Он только и повторяет "Ты средневес, ты средневес". Это все, что я слышу! Почему бы просто не побить этого средневеса? Я бы хотел, если бы я был Тайсоном Фьюри".

Напомним, что Белью встречался с Усиком в ринге и проиграл ему в своем последнем бою в карьере.