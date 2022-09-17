Хэйни: Уайлдер против Усика - это крутой бой

Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хэйни с восторгом отозвался о возможном бое между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.

По мнению непобежденного американского боксера, подобный поединок будет захватывающим.

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"Это отличный бой. В боксе есть много замечательных поединков, о которых говорят и которые близки к организации. В данный момент есть три абсолютных чемпиона мира. Люди могут говорить все, что хотят, но это отличная эра бокса, когда чемпионы дерутся друг с другом, лучшие сражаются с лучшими. Я горжусь, что выступаю в эту эру, потому что это замечательная эпоха бокса.

Я считаю, что Уайлдер против Усика - это крутой бой. У Деонтея есть мощь, которая меняет всю игру. Но Усик обладает безумным набором навыков. Так что это хороший поединок", - сказал Хэйни в комментарии FightHype.com.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером, если не удастся договориться о бое с Тайсоном Фьюри.