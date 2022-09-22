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Усик признался, что задумывался о своем нокдауне в реванше с Джошуа

Украинец раскрыл подробности своей подготовки к бою с британцем.
Сегодня, 12:10
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
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Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился подробностями своей подготовки к реваншу Энтони Джошуа.

По словам украинского боксера, он составлял план на случай того, если окажется в нокдауне.

"Как и в первом, так и во втором бою у нас был план забирать раунд, проводить в раунде 2-3 удачных комбинации и обязательно забирать концовку - тук-тук-тук 10 секунд. Если, не дай Бог, нокдаун - никакой спешки. Ты встал на колено, тебе отсчитали, ты восстановился и забираешь следующий раунд".

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"Мы обсуждали такое. Это бокс. Обычно боксер, когда пропускает удары, начинает выживать, показывать свой характер. В этот момент его добивают, потому что он не видит, не чувствует дистанцию так, как когда у него нет головокружения. Хорошо, ты проиграешь раунд, но восстановишься. Встал на колено, тебе отсчитали - это стратегия. Здесь нет трусости. В этом и заключается стратегия бокса, поединка, боя, когда ты вовремя может делать действия, которые приведут тебя к победе", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Напомним, Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112).

Ранее сообщалось, что менеджер Уайлдера заявил, что Деонтей готов провести бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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