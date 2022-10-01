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Хирн: Усик сделал достаточно, чтобы попасть в Зал славы бокса

Известный промоутер считает, что украинский чемпион заслуживает высокого признания.
Сегодня, 10:02
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Промоутер Эдди Хирн отреагировал на заявление бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера о том, что тот достоин места в Зале славы бокса. 

По мнению британского менеджера, из всех лидеров супертяжелого дивизиона подобного высокого признания пока заслуживает только обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик.

"Бог мой. Уайлдер сказал, что гарантировал себе место в Зале славы? Он избил Луиса Ортиса, которому уже около 52 лет. Это единственная победа над элитным супертяжем в его резюме. Ну а кого он еще побил? Доминика Бризила? Он был неплох лет пять назад, и я не говорю это потому, что тогда с ним боксировал Джошуа, но к моменту встречи с Уайлдером он был уже не тем.

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Стиверн? Это был абсолютный позор. Кто там еще был? Эрик Молина? Да, это точно победа, достойная Зала славы. Артур Шпилька? Тот, которого Чисора нокаутировал за два раунда. Очень пугает, что он говорит подобные вещи.

Я говорю, что Энтони Джошуа с победами над Владимиром Кличко, Паркером, Поветкиным и Руисом в реванше еще не в Зале славы. Каким бы хорошим ни был Тайсон Фьюри, я не уверен, что он уже сейчас попал бы в Зал славы.

Усик, я думаю, сделал достаточно, потому что он был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и стал объединенным чемпионом в супертяжелом дивизионе. Но Уайлдер и в Зале славы? Я удивлен", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее Хирн также оценил шансы Усика в возможном бою с Уайлдером.

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