Промоутер озвучил имена всех возможных соперников Джошуа

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мыслями о том, с кем его подопечный может встретиться в ринге в ближайшем будущем.

Представитель британского боксера перечислил ряд бойцов, отметив, что в следующем бою, который планируется на март 2023 года, соперником его клиента может стать победитель поединка между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином.

"Джошуа по-прежнему сконцентрирован, все еще голоден. Мы говорили о боях. Энди Руис здесь. Безусловно, Деонтей Уайлдер - это соперник для него. Люди говорят про Отто Валлина. Есть много хороших боев для Энтони. Честно говоря, он реально не заинтересован в д*рьмовом поединке. И дело не в том, что он не хочет проводить легкий бой. Он не думает, что какой-то из поединков будет легким.

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Приближается бой Диллиана Уайта против Джермейна Франклина. Вероятно, победитель этого поединка - главный претендент на встречу с Джошуа в марте, но произойти может все что угодно.

Отто Валлин - опасный соперник. Вы видели это с Тайсоном Фьюри. Возможно, бой с ним будет проще, чем с кем-то другим. У нас есть Хргович, Чжан Чжилей, все эти бойцы. Они опасные, это опасные бои. Мне кажется, Эй Джей смотрит на них и думает: "Опаснее, когда бой воспринимается как легкий. Я бы лучше подрался с Уайлдером, Уайтом или кем-то еще", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее Энтони Джошуа оценил шансы на проведение боя с Деонтеем Уайлдером.