iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер озвучил имена всех возможных соперников Джошуа

Также представитель британского боксера выделил наиболее вероятный вариант.
Сегодня, 14:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мыслями о том, с кем его подопечный может встретиться в ринге в ближайшем будущем.

Представитель британского боксера перечислил ряд бойцов, отметив, что в следующем бою, который планируется на март 2023 года, соперником его клиента может стать победитель поединка между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином.

"Джошуа по-прежнему сконцентрирован, все еще голоден. Мы говорили о боях. Энди Руис здесь. Безусловно, Деонтей Уайлдер - это соперник для него. Люди говорят про Отто Валлина. Есть много хороших боев для Энтони. Честно говоря, он реально не заинтересован в д*рьмовом поединке. И дело не в том, что он не хочет проводить легкий бой. Он не думает, что какой-то из поединков будет легким.

Читай также: Джошуа уверен, что его бой с Фьюри обязательно состоится

Приближается бой Диллиана Уайта против Джермейна Франклина. Вероятно, победитель этого поединка - главный претендент на встречу с Джошуа в марте, но произойти может все что угодно.

Отто Валлин - опасный соперник. Вы видели это с Тайсоном Фьюри. Возможно, бой с ним будет проще, чем с кем-то другим. У нас есть Хргович, Чжан Чжилей, все эти бойцы. Они опасные, это опасные бои. Мне кажется, Эй Джей смотрит на них и думает: "Опаснее, когда бой воспринимается как легкий. Я бы лучше подрался с Уайлдером, Уайтом или кем-то еще", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее Энтони Джошуа оценил шансы на проведение боя с Деонтеем Уайлдером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Диллиан Уайт

Статьи по теме

Уайт включил Усика в список потенциальных соперников Уайт включил Усика в список потенциальных соперников
"Он просто не может проиграть Ломаченко": Хирн - о шансах Хэйни в бою с Василием "Он просто не может проиграть Ломаченко": Хирн - о шансах Хэйни в бою с Василием
Рой Джонс изъявил готовность стать тренером Джошуа Рой Джонс изъявил готовность стать тренером Джошуа
Джошуа оценил шансы на проведения боя с Уайлдером Джошуа оценил шансы на проведения боя с Уайлдером
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол17:20
Экс-защитник Арсенала: Зинченко полностью оправдывает свой трансфер
Европа16:58
Артета: Арсенал находился в тяжелом состоянии, а сейчас мы можем им гордиться
Европа16:32
Брентфорд на последних секундах матча вырвал победу над Манчестер Сити
ММА16:06
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа15:50
Холанд мог прошедшим летом стать футболистом Баварии
ММА15:25
Топовый боец легчайшего дивизиона UFC признался, что увеличил половой орган
Бокс14:58
Промоутер озвучил имена всех возможных соперников Джошуа
Бокс14:52
Менеджер Уайлдера сделал прогноз на бой Фьюри - Усик
14:32
Стартует чемпионат Великобритании по снукеру: анонс турнира
Киберспорт14:30
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK