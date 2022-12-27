Тренер Уайлдера: Усик самый желаемый соперник для Деонтея

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, поделился мнением о потенциальном поединке своего подопечного с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам специалиста, американский боксер намерен проводить бои против топовых спортсменов.

"Я хочу для Уайлдера только Джошуа, Усика или Руиса. Если бы я выбирал, то сначала это был бы бой с Усиком за титулы, потом - Джошуа, а затем - Руис. Но похоже, что первым может быть Руис, а потом - Энтони и Усик. Или Руис, а затем Усик".

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"Как Усик будет справлять с ударами Уайлдера? Я не думаю, что он сможет их выдержать. Он меньше. Даже если Усик будет весить 104 килограмма, он все равно меньше. Понимаете, о чем я говорю? Это другое", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине следующего года.

Ранее тренер Уайлдера оценил шансы украинского боксера в бою с Фьюри.