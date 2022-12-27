Тренер Уайлдера оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Малик Скотт, тренер звездного американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера, поделился мнением по поводу потенциального поединка чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам авторитетного специалиста, шансы боксеров на победу равные.

"Бой Фьюри против Усика однозначно должен состояться в Великобритании или Саудовской Аравии. Я сейчас нахожусь на той стадии, когда не могу дождаться организации любого из этих больших поединков. В бою Усик - Фьюри шансы 50 на 50"ю

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Специалист также сравнил украинского боксера с Джо Джойсом.

"Джо Джойс - более сложный соперник, чем Усик? Джойс - жесткий боец. Я понимаю, почему Фьюри так сказал. Джойс постоянно идет на тебя, все время оказывает давление", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что Джо Джойс поставил ультиматум Тайсону Фьюри.