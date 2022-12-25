Кличко, Уайлдер и Джошуа у елки: Фьюри опубликовал забавное рождественское фото
Британский чемпион "собрал" своих соперников в честь праздника.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри с юмором подошел к празднованию Рождества.
Британский боксер опубликовал забавное праздничное фото, на котором "собрал" своих коллег по дивизиону.
Читай также: "Оба бойца согласились": Промоутер подтвердил, что Усик и Фьюри готовы устроить поединок
В роли "детей" на снимке выступили его бывшие соперники Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, которых он побеждал, а также его соотечественники Дэвид Хэй и Энтони Джошуа, бои с которыми организованы не были.
Рождественское фото Фьюри опубликовал в своем Instagram.
Ранее стало известно, когда может быть анонсирован бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.