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Кличко, Уайлдер и Джошуа у елки: Фьюри опубликовал забавное рождественское фото

Британский чемпион "собрал" своих соперников в честь праздника.
Сегодня, 09:45
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри с юмором подошел к празднованию Рождества.

Британский боксер опубликовал забавное праздничное фото, на котором "собрал" своих коллег по дивизиону.

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В роли "детей" на снимке выступили его бывшие соперники Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, которых он побеждал, а также его соотечественники Дэвид Хэй и Энтони Джошуа, бои с которыми организованы не были.

Рождественское фото Фьюри опубликовал в своем Instagram.

Ранее стало известно, когда может быть анонсирован бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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