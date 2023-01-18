iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Нужно понемногу ломать": Экс-тренер Фьюри подсказал ему, как одолеть Усика

Бывший наставник британца дал ему совет перед ответственным боем.
Сегодня, 00:26
Фьюри подсказали, как победить Усика / Getty Images
Фьюри подсказали, как победить Усика / Getty Images

Бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Бен Дэвисон поделился мнением по поводу поединка против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Экс-наставник британского боксера предположил, как тот должен действовать, чтобы праздновать успех в противостоянии с украинцем.

Читай также: Со-промоутер Фьюри намерен урезать гонорар Усика, если бой с Тайсоном состоится на в Великобритании

"Лично я считаю, что Фьюри будет мучиться, если попытается пройти с Усиком длинную дистанцию. У Тайсона есть огромное преимущество - хорошая ловкость для бойца таких габаритов. Но против Усика оно будет нивелировано.

Тайсон очень универсален: он может пойти на соперника, у него отличный мотор, он хорош на ближней дистанции. Я думаю, что Тайсону нужно нарастить темп, заставить Усика работать активнее, чем ему хотелось бы, и понемногу ломать его. Как по мне, вот как нужно драться Фьюри, чтобы победить", - приводит слова Дэвисона Boxing Social.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри в очередной раз дерзко обратился к Александру Усику, вызвав его на бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Иду за тобой, кролик": Фьюри дерзко обратился к Усику, вызвав его на бой "Иду за тобой, кролик": Фьюри дерзко обратился к Усику, вызвав его на бой
Усик в свой день рождения открыл сбор средств на восстановление многоквартирного дома в Ирпене Усик в свой день рождения открыл сбор средств на восстановление многоквартирного дома в Ирпене
Со-промоутер Фьюри намерен урезать гонорар Усика, если бой с Тайсоном состоится на в Великобритании Со-промоутер Фьюри намерен урезать гонорар Усика, если бой с Тайсоном состоится на в Великобритании
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 17 января Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 17 января
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

Европа01:15
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 17 января
Европа00:55
Наполи сенсационно вылетел из Кубка Италии, уступив аутсайдеру Серии А
Бокс00:26
"Нужно понемногу ломать": Экс-тренер Фьюри подсказал ему, как одолеть Усика
Вчера, 23:40
Европа23:40
Ливерпуль со второй попытки обыграл Вулверхэмптон и продолжит борьбу в Кубке Англии
Теннис23:12
Костюк: Я вообще ни с кем из российских и белорусских игроков не разговариваю
Киберспорт23:10
BLAST Premier Spring Groups: расписание и результаты матчей турнира по CS:GO
Бокс22:55
Бокс: расписание боев
Европа22:46
Атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону
Бокс22:32
"Иду за тобой, кролик": Фьюри дерзко обратился к Усику, вызвав его на бой
Европа22:18
Арсенал Зинченко намерен усилиться вингером сборной Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK