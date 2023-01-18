"Нужно понемногу ломать": Экс-тренер Фьюри подсказал ему, как одолеть Усика

Бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Бен Дэвисон поделился мнением по поводу поединка против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Экс-наставник британского боксера предположил, как тот должен действовать, чтобы праздновать успех в противостоянии с украинцем.

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"Лично я считаю, что Фьюри будет мучиться, если попытается пройти с Усиком длинную дистанцию. У Тайсона есть огромное преимущество - хорошая ловкость для бойца таких габаритов. Но против Усика оно будет нивелировано.

Тайсон очень универсален: он может пойти на соперника, у него отличный мотор, он хорош на ближней дистанции. Я думаю, что Тайсону нужно нарастить темп, заставить Усика работать активнее, чем ему хотелось бы, и понемногу ломать его. Как по мне, вот как нужно драться Фьюри, чтобы победить", - приводит слова Дэвисона Boxing Social.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри в очередной раз дерзко обратился к Александру Усику, вызвав его на бой.