Промоутер Джошуа рассказал, когда хочет организовать бой с Уайлдером

Эдди Хирн заявил, что его клиент желает встретиться в ринге с американцем.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мнением по поводу возможного боя против еще одного экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

По его словам, он хотел бы организовать подобный поединок в этом году, а его подопечный готов сразиться с американцем.

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"Я общался с менеджером Уайлдера, наверное, четыре недели назад. Мы обсуждали разные мелочи, в которые я не буду вдаваться. Но Деонтей готовится к бою с Энди Руисом. Их поединок был назначен WBC.

Я сказал: "Джошуа будет драться в апреле. После этого мы бы с удовольствием провели бой с Уайлдером". Я хочу поединка с Уайлдером в 2023 году. И я знаю, что Эй Джей тоже этого хочет. Это будет большой бой", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее Энтони Джошуа оценил возможность проведения боя с Деонтеем Уайлдером.