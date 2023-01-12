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Хирн: Поражение в следующем бою будет означать для Джошуа конец карьеры

Промоутер "Эй-Джея" ждет от него только победы.
Сегодня, 15:56
Эдди Хирн
Эдди Хирн

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданями от следующего боя своего клиента Энтони Джошуа.

По словам Хирна, британцу необходимо побеждать для того, чтобы реанимировать свою карьеру

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"Джошуа входит в этот бой с определенными ожиданиями. И ты знаешь, что если он проиграет, то это настоящий конец карьеры. Если это поражение, то третье подряд, это финал тогда. Но если будет уверенная победа, это будет означать большое возвращение".

После этого поединка мы летом планируем бой с Диллианом Уайтом. Большая битва двух британцев, но сначала надо выиграть", - сказал Хирн.

Напомним, следующий бой Джошуа пройдет в апреле этого года. Соперник "Эй-Джея" пока остается неизвестным.


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