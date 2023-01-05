"Если бой хотят увидеть, пусть он состоится": Джойс готов подраться с Джошуа

Временный чемпион мира по версии WBO Джо Джойс оценил возможность проведения поединка против бывшего обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

По словам британского боксера, он готов сразиться с соотечественником и считает, что это будет интересный бой.

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"Это не удивительно, что Джошуа вспомнил мое имя, потому что когда он это сделал? За исключением тех случаев, когда я участвовал в Олимпийских играх, как только я стал профессионалом, он не упоминал меня, как и Эдди Хирн.

Если этот бой хотят увидеть, пусть он состоится. Я думаю, это нужно подготовить, и когда у него не будет выбора, кроме как драться со мной, он будет драться со мной. Но это большой бой, олимпийское золото против олимпийского серебра. Может быть, медали стоило поменять местами, я думаю, что я более достоин", - приводит слова Джойса Boxing Scene.

Ранее Джо Джойс назвал желаемых соперников, если Александр Усик откажется от боя.