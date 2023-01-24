Джошуа определился со следующим соперником, дата и место боя уже известны

Британец выбрал оппонента для возвращения в ринг после двух поражений от Усика.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) определился с соперником, с которым встретится в своем первом поединке после потери поясов и последующего поражения в реванше с Александром Усиком.

Как утверждает Boxing Scene, британский боксер согласовал проведение боя с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 КО).

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По информации издания, поединок Джошуа - Франклин должен состояться 1 апреля. Также стороны договорились о месте проведения поединка - он пройдет на арене О2 в Лондоне.

Официально о бое должны объявить позже.

Напомним, что в августе прошлого года Энтони Джошуа потерпел поражение раздельным судейским решением в реванше с Александром Усиком, не сумев вернуть чемпионские титулы.

Джермейн Франклин в своем последнем поединке в ноябре 2022 года уступил решением большинства судей Диллиану Уайту.