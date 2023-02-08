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Промоутер Фьюри назвал следующего соперника Тайсона после боя с Усиком

Фрэнк Уоррен раскрыл план Фьюри после боя с Усиком.
Сегодня, 11:12
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, поделился мнением о будущем своего подопечного после боя с украинцем Александром Усиком.

По словам промоутера, британец хочет провести поединок с Джо Джойсом.

"На прошлой неделе я был рад объявить бой Джойса и Чжана Чжилея. Конечно, мы очень надеемся, что Джойс останется на пути к поединку против Тайсона Фьюри и у них будет свидание летом на Wembley".

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"Таков план, если Тайсон заберет три пояса у Усика, а Джо сделает свою работу в бою с Чжилеем", - приводит слова Уоррена Dazn.

Напомним, что Джо Джой и Чжан Чжилей проведут поединок 15-го апреля на Copper Box Arena в Лондоне, Великобритания. В свою очередь, Тайсон Фьюри и Александр Усик, вероятно, подерутся 29-го апреля.


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