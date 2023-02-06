"Он дерется как средневес": Арреола назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Крис Арреола поделился мнением о поединке чемпионата мира по версии WBC Тайсон Фьюри и обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам американца, британский боксер одержит победу, ведь превосходит украинца в навыках и габаритах.

"Это будет чрезвычайно веселый бой. Нельзя обучить габаритам. Я должен выбрать Фьюри, просто потому что он очень большой и умелый боец. Несмотря на свои размеры, он дерется как средневес, поэтому я выбираю Фьюри.

Но нельзя принижать заслуги Усика. Он один из величайших боксеров-любителей всех времен, он провел больше 300 боев, выигрывал золотые медали и все остальное", - приводит слова Арреола Boxing Social.

Отметим, что поединок Усик - Фьюри, вероятно, состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.

Ранее сообщалось, что Альварес включил Усика в список лучших боксеров pound-for-pound на данный момент.