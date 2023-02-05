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Альварес включил Усика в список лучших боксеров pound-for-pound на данный момент

Мексиканец осыпал комплиментами двух супертяжеловесов.
Сегодня, 08:30
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес считает, что сейчас лучшими боксерами мира вне зависимости от весовой категории являются представители хэвивейта - обладатель титула WBC Тайсон Фьюри и чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик.

По мнению мексиканца, лидером является британец, а также к нему можна добавить украинца.

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"Есть много хороших боксеров. Мне кажется, что Тайсон Фьюри заслуживает быть лидером pound-for-pound. Думаю, Усик тоже", - приводит слова Альвареса Boxing Social.

Напомним, что Александр Усик и Тайсон Фьюри должны провести титульный поединок в конце апреля текущего года.

Ранее промоутер оценил возможность проведения второго боя Альвареса с Биволом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес

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