Альварес включил Усика в список лучших боксеров pound-for-pound на данный момент

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес считает, что сейчас лучшими боксерами мира вне зависимости от весовой категории являются представители хэвивейта - обладатель титула WBC Тайсон Фьюри и чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик.

По мнению мексиканца, лидером является британец, а также к нему можна добавить украинца.

Читай также: Беллью: Усик - единственный, кто может победить Фьюри

"Есть много хороших боксеров. Мне кажется, что Тайсон Фьюри заслуживает быть лидером pound-for-pound. Думаю, Усик тоже", - приводит слова Альвареса Boxing Social.

Напомним, что Александр Усик и Тайсон Фьюри должны провести титульный поединок в конце апреля текущего года.

Ранее промоутер оценил возможность проведения второго боя Альвареса с Биволом.