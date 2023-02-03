iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Беллью: Усик - единственный, кто может победить Фьюри

Британец оценил сильные стороны украинского спортсмена.
Сегодня, 13:57
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный боксер Тони Беллью поделился мнением о титульном поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британского спортсмена, у украинского боксера есть все шансы, чтобы победить "Цыганского короля".

"Я считал, что Фьюри окажется слишком большим, но по мере приближения их боя я вправду начал склоняться в сторону Усика. Я думаю, что Александр - единственный боец, который может победить Фьюри.

Я могу сказать, что с тех пор как Тайсон Фьюри начал сотрудничать с ШугарХиллом Стюардом, его стиль кардинально изменился. Он больше не боец с кулаками-подушками. Он тяжелобьющий, прессингующий контрпанчер. Я думаю, что это одна из лучших трансформаций, которые я видел у бойца. Я всегда думал, что он будет огромным, неудобным супертяжеловесом, бой с которым является кошмаром. Но теперь он большой, неудобный и опасный супертяжеловес".

Читай также: "Это большой вызов, я принимаю его": Фьюри оценил значимость боя с Усиком

Беллью отметил высокую скорость и выносливость Усика, что является плюсом для него.

"Единственная проблема в том, что из-за такого веса и габаритов Фьюри всегда будет на шаг позади Усика. Александр обладает лучшим футворком в мире. Его ноги просто невероятны. Я понимаю, почему Фьюри считают фаворитом, но если кто-то и победит его, так это Усик, поскольку он достаточно быстрый, чтобы весь вечер метаться туда-сюда. Он достаточно атлетичный и резкий", - приводит слова Беллью Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри - Усик состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.

Ранее британец жестко ответил на высмеивания со стороны Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

Промоутер Фьюри подтвердил новую дату боя Тайсона и Усика Промоутер Фьюри подтвердил новую дату боя Тайсона и Усика
"Это большой вызов, я принимаю его": Фьюри оценил значимость боя с Усиком "Это большой вызов, я принимаю его": Фьюри оценил значимость боя с Усиком
Авторитетный инсайдер озвучил дату боя Усик - Фьюри Авторитетный инсайдер озвучил дату боя Усик - Фьюри
Фьюри сообщил, где может состояться бой с Усиком Фьюри сообщил, где может состояться бой с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Бокс13:57
Беллью: Усик - единственный, кто может победить Фьюри
Теннис13:32
Кубок Дэвиса: Орлов принес первую победу Украине
Европа13:08
Арсенал продлил контракт с лидером команды
Олимпийские виды12:47
Магучих с рекордом турнира выиграла соревнование в Норвегии
Украина12:25
Бывший футболист сделал заявление по поводу своей причастности к "пьяным вечеринкам" в Киеве
НБА11:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: невероятный проход Смита возглавил рейтинг
Украина11:32
Экс-вратарь Шахтера живет в лагере беженцев в Бельгии
Бокс11:14
Джойс официально получил нового соперника
Европа11:07
Ювентус может продать Погба или разорвать с ним контракт
Киберспорт10:47
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK