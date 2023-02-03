Беллью: Усик - единственный, кто может победить Фьюри

Авторитетный боксер Тони Беллью поделился мнением о титульном поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британского спортсмена, у украинского боксера есть все шансы, чтобы победить "Цыганского короля".

"Я считал, что Фьюри окажется слишком большим, но по мере приближения их боя я вправду начал склоняться в сторону Усика. Я думаю, что Александр - единственный боец, который может победить Фьюри.

Я могу сказать, что с тех пор как Тайсон Фьюри начал сотрудничать с ШугарХиллом Стюардом, его стиль кардинально изменился. Он больше не боец с кулаками-подушками. Он тяжелобьющий, прессингующий контрпанчер. Я думаю, что это одна из лучших трансформаций, которые я видел у бойца. Я всегда думал, что он будет огромным, неудобным супертяжеловесом, бой с которым является кошмаром. Но теперь он большой, неудобный и опасный супертяжеловес".

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Беллью отметил высокую скорость и выносливость Усика, что является плюсом для него.

"Единственная проблема в том, что из-за такого веса и габаритов Фьюри всегда будет на шаг позади Усика. Александр обладает лучшим футворком в мире. Его ноги просто невероятны. Я понимаю, почему Фьюри считают фаворитом, но если кто-то и победит его, так это Усик, поскольку он достаточно быстрый, чтобы весь вечер метаться туда-сюда. Он достаточно атлетичный и резкий", - приводит слова Беллью Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри - Усик состоится 29 апреля в Саудовской Аравии или Великобритании.

Ранее британец жестко ответил на высмеивания со стороны Усика.