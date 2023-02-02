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"Это большой вызов, я принимаю его": Фьюри оценил значимость боя с Усиком

Британец ожидает "монументальный поединок века" против украинца.
Сегодня, 11:22
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями по поводу возможного боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика, который, предположительно, должен состояться в конце апреля.

По словам британца, он воспринимает этот поединок как большой вызов и считает встречу в ринге с украинцем "боем века".

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"Я ищу вызова. Это будет большой вызов, я принимаю его. Но еще больший вызов - организовать поединок. Так что посмотрим, что будет в следующем месяце или в ближайшие недели.

Если это произойдет, то будет монументальным событием, боем века. Если Усик заинтересован в наследии и всем таком - для него это важно. Это же впервые в истории в супертяжелом весе будет чемпион с четырьмя поясами", - сказал Фьюри в комментарии BT Sport Boxing.

Отметим, что Тайсон Фьюри также рассказал, где может состояться бой с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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