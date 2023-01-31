"Хочет реванша": Промоутер оценил возможность проведения второго боя Альвареса с Биволом

Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного второго боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и обладателем пояса WBA в полутяжелой весовой категории Дмитрием Биволом.

По его словам, мексиканский боксер хотел бы получить реванш после поражения единогласным решением судей в первом поединке в мае прошлого года.

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"Канело хочет реванша с Дмитрием Биволом. У нас много дел, мы должны сделать как можно лучше сразу для нескольких боксеров.

Как я уже говорил, нам нужно проводить такие поединки. В планах Канело - бои против Джона Райдера и Бивола. Вчера вечером я разговаривал с тренером Канело - Эдди Рейносо. Мы работаем над возможным местом проведения боя", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Отметим, Эдди Хирн также подтвердил, что Сауль Альварес не против подраться с Александром Усиком.