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Промоутер подтвердил, что Альварес не против подраться с Усиком

Мексиканец задумывается о возможности проведения поединка с украинцем.
Сегодня, 14:34
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн оценил возможность проведения боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

По его словам, мексиканский боец не исключает возможную встречу в ринге с украинцем.

"Я никогда не сомневался в том, что нет ни одного бойца, с которым бы не подрался Альварес. Я думаю, что из-за того, как много Канело отдает боксу, из-за риска, на который он идет, из-за боев, в которых принимает участие, он искренне хочет, чтобы другие чемпионы делали то же самое и шли по тому же пути.

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Как по мне, бойцы вроде Дэвида Бенавидеса должны заявить о себе, чтобы устроить бой с Канело. Сауль всегда говорит, что без проблем подерется. После того как Усик побил Джошуа, я шутил с ним, а он сказал: "Без проблем, я подерусь с Усиком". Вы можете подумать, что он сошел с ума, что у него нет шансов, но при всем уважении Канело действительно подрался бы с Усиком в первом тяжелом весе. Он дрался с Биволом в полутяжелом дивизионе. И он без проблем сразился бы с Бенавидесом во втором среднем весе", - приводит слова Хирна Mirror.

Ранее Сауль Альварес также высказался о возможном поединке с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сауль Альварес Эдди Хирн

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