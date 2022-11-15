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Альварес вновь заговорил о бое с Усиком

Мексиканец готов выйти в ринг с украинским чемпионом.
Сегодня, 09:06
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес в очередной раз подтвердил, что готов выйти в ринг против обладателя титулами по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика.

По словам мексиканского боксера, украинский боксер достиг отличного результата в своей карьере.

"Все хотят драться со мной. Это не редкость. Усик - отличный боец. Он прошел весь путь в первом тяжелом дивизионе.

Я боец, который любит вызовы и Усику нравится чувствовать себя в опасности в ринге. Адреналин - этот то, что делает нас бойцами", - приводит слова мексиканца Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Усик заработает рекордный гонорар, если проведет бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сауль Альварес

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