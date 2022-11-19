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Альварес поделился планами на ближайшие бои

Мексиканский боксер рассчитывает провести реванш с Биволом.
Сегодня, 16:34
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес озвучил свои планы на ближайшее будущее.

По словам мексиканца, он хочет в мае провести промежуточный бой, после чего намерен встретиться в реванше с Дмитрием Биволом.

"Мой план сейчас - вернуться в мае. Собираюсь возобновить тренировки в январе и оценить свое самочувствие.

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Хочу вернуться в мае с промежуточным поединком, чтобы посмотреть на свое состояние. А потом реванш с Биволом в сентябре. Это единственное, чего хочу сейчас в карьере.

Посмотрим, как завершится бой Бенавидеса с Плантом. Очень конкурентный поединок. Думаю, Бенавидес победит. Но я сосредоточен на реванше с Биволом", - приводит слова Альвареса ESPN.

Ранее Сауль Альварес также оценил возможность проведения боя с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес

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