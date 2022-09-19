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Хирн: Альварес хочет получить реванш с Биволом

Промоутер уверен, что оба боксера заинтересованы в проведении повторного поединка.
Сегодня, 22:57
Бивол и Альварес / Getty Images
Бивол и Альварес / Getty Images
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Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес хочет провести бой-реванш против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола. 

"Нам нужно посмотреть, справится ли Бивол с Хильберто Рамиресом, но я думаю, что Канело всегда будет думать о том, сможет ли он отомстить за прошлое поражение.

Я не думаю, что Альварес ставит перед собой цель обязательно вернуться в полутяжелый дивизион и выиграть пояса. С одной стороны, он хочет, чтобы Рамирес победил Бивола за Мексику, но он также хочет, чтобы Бивол выиграл, чтобы получить шанс на реванш.

Читай также: Альварес сделал заявление касательно реванша с Биволом

Не исключайте, что Бивол опустится в суперсредний вес, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона, потому что он тоже этого хочет. Следует подождать 5 ноября в Абу-Даби", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Напомним, что в мае 2022 года Канело потерпел поражение от Бивола единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Саулю Альваресу сделают операцию после победы над Геннадием Головкиным в недавнем бою.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Эдди Хирн Дмитрий Бивол
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