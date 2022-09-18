Альваресу сделают операцию после боя с Головкиным
Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес после победы над Геннадием Головкиным заявил, что ему будет сделана операция на левой руке.
Мексиканский боксер сообщил, что хирургическое вмешательство потребуется из-за проблем с запястьем, которые возникли еще после поединка с Калебом Плантом. При этом он отметил, что хочет отдохнуть и не собирается форсировать свое восстановление.
"Вся рука болит. Возникла эта проблема после боя с Плантом. Я тогда подумал, что все в порядке и как-нибудь со временем этим займусь. Но боль становилась сильнее. Поэтому мне нужна операция. В поединке рука очень болела. Это травма запястья. Оно не сломано, но повреждено.
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Не собираюсь форсировать восстановление. Мое тело нуждается в нем. В прошлом году у меня было четыре боя за 11 месяцев. Теперь не буду торопиться. Следующий бой может быть как в мае, так и в сентябре, не знаю.
Не буду полностью прекращать тренировки. Буду проводить легкие занятия, пока рука полностью не заживет. Посмотрим, сколько это продлится", - приводит слова Альвареса Bad Left Hook.
Напомним, после победы над Головкиным Альварес также сделал заявление по поводу реванша с Биволом.