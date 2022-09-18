iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Альваресу сделают операцию после боя с Головкиным

Мексиканскому чемпиону потребуется хирургическое вмешательство из-за проблем с запястьем.
Сегодня, 17:44
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images
0 0 0

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес после победы над Геннадием Головкиным заявил, что ему будет сделана операция на левой руке.

Мексиканский боксер сообщил, что хирургическое вмешательство потребуется из-за проблем с запястьем, которые возникли еще после поединка с Калебом Плантом. При этом он отметил, что хочет отдохнуть и не собирается форсировать свое восстановление.

"Вся рука болит. Возникла эта проблема после боя с Плантом. Я тогда подумал, что все в порядке и как-нибудь со временем этим займусь. Но боль становилась сильнее. Поэтому мне нужна операция. В поединке рука очень болела. Это травма запястья. Оно не сломано, но повреждено.

Читай также: Канело победил Головкина в трилогии и защитил пояса в суперсреднем весе

Не собираюсь форсировать восстановление. Мое тело нуждается в нем. В прошлом году у меня было четыре боя за 11 месяцев. Теперь не буду торопиться. Следующий бой может быть как в мае, так и в сентябре, не знаю.

Не буду полностью прекращать тренировки. Буду проводить легкие занятия, пока рука полностью не заживет. Посмотрим, сколько это продлится", - приводит слова Альвареса Bad Left Hook.

Напомним, после победы над Головкиным Альварес также сделал заявление по поводу реванша с Биволом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Геннадий Головкин
0 0 0

Статьи по теме

Головкин отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры Головкин отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры
Альварес сделал заявление касательно реванша с Биволом Альварес сделал заявление касательно реванша с Биволом
Ломаченко посоветовал Головкину завершить карьеру Ломаченко посоветовал Головкину завершить карьеру
Евробаскет-2022: Франция и Испания определят победителя турнира, Германия победила Польшу в матче за третье место Евробаскет-2022: Франция и Испания определят победителя турнира, Германия победила Польшу в матче за третье место
Помочь журналистам

Видео

Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя
Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Сборные20:16
Евробаскет-2022: Франция и Испания определят победителя турнира, Германия победила Польшу в матче за третье место
Сборные20:14
Германия стала бронзовым призером Евробаскета-2022
Теннис19:45
Костюк выиграла первый титул WTA в парном разряде
Европа19:32
Кан раскритиковал футболистов Баварии за плохой старт в чемпионате
Сборные19:20
Испания - Франция: видео онлайн-трансляции финала Евробаскета
Европа18:55
Эвертон с Миколенко одержал первую победу в чемпионате
Европа18:50
Яремчук - в старте на матч против Стандарда, Соболь остался в запасе
Европа18:32
Ренн разошелся миром с одним из лидеров чемпионата Франции
Европа18:25
Унион вернулся на первое место в Бундеслиге благодаря победе над Вольфсбургом
Сборные18:10
Германия - Польша: видео онлайн-трансляции матча за 3-е место на Евробаскете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK