Стала известна причина, по которой может сорваться бой Усик - Фьюри

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк поделился подробностями организации поединка своего подопечного с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, британский боксер может сорвать титульный бой.

"У нас есть хорошие шансы заключить сделку. Я настроен очень оптимистично. Единственный, кто может навредить этому бою, - это Фьюри. Усик очень гибкий, деньги никогда не задевали его сердце. Он знает, что вместе с успехом на ринге приходят и деньги. Меня беспокоит только отношение Тайсона".

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"Если Фьюри боится потерять свою популярность, потерять свой нынешний статус - а против Усика у него самые большие шансы их лишиться - он может быть не таким гибким, может попросить о большей части гонорара, чтобы оправдать свой риск. Возможно, для него это самый рискованный поединок в боксе.

В глубине души я верю, что у него сердце воина, что он примет справедливые условия и не уйдет. В таком случае мы сможем согласовать этот бой в течение следующих трех дней", - сказал Красюк в интервью BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Фьюри может провести четвертый бой с Уайлдером вместо Усика.